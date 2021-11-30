У Львові відбудеться концерт «Christmas по-львівськи»

25 грудня о 20:00 у Львівській національній філармонії відбудеться щорічний та завжди очікуваний концерт «Christmas по-львівськи».

Цей музичний проєкт став традицією різдвяно-новорічного Львова, повідомляють організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

Атмосферу свята творитимуть найкращі артисти Львова: КАРАЧ, Павло Пігура, хор ГОМІН та Наталя Степаняк, Кавер група Jennyfer band та Fedorchuk project: Яків Цвітінський – труба, Леонід Петкун – ударні, Костянтин Кравчук – фортепіано, Сергій Федорчук – контрабас.

Традиційно на свято запрошений спеціальний зірковий гість, а для глядачів готують приємні сюрпризи.

«Christmas по-львівськи» – це абсолютно свіже бачення Різдва! Нові часи – нові колядки! Різдво у стилі Голлівуд – це радість Різдва, втілена у сучасних ритмах і музичних стилях! Трохи експериментів, дрібка затишку, пригорща таємничості – такий рецепт ідеального Різдва-2022!», – запрошують організатори. Концерт відбудеться відповідно до всіх карантинних вимог.

У зв'язку з цим кількість місць обмежена, встигніть придбати квитки заздалегідь!