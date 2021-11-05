Театральні вистави та концерти на час «червоної зони» у Львові відбуваються онлайн. А от музеї та галереї можна відвідувати із сертифікатом про вакцинацію або з негативним ПЛР-тестом. Розповідаємо, куди можна піти та що подивитися у місті онлайн у вихідні 5-7 листопада.

Шекспірівська «12 ніч» від театру Леся Курбаса.

Театр ім. Леся Курбаса виставить онлайн виставу «12 ніч» за твором Вільяма Шекспіра. Це комедійна історія про мандрівних акторів, які вирішують поставити п’єсу «Дванадцята ніч». Гра акторів у цій постановці тісно переплітається з їхніми особистими історіями. Виставу можна переглянути у суботу, о 19:00 на каналі YouTube театру.

Відео за посиланням буде доступне тільки на час трансляції.

Деталі про подію тут.

Виставка-аукціон для порятунку старовинної брами.

У кав'яні «Штука» відкрили виставку-аукціон «Брами Кракідал». Зібрали твори 22 художників, які малювали під час осіннього пленеру вулиці міста. За гроші від аукціону відреставрують понад 100-річну браму з кам'яниці №10 на вул. Котлярській. Лоти можна оглядати наживо у кав'ярні або за посиланням до 1 грудня.

«Ця брама датується 1894 роком і в той же час збудовано будинок. Це є каретна брама, вона є широка і коли почали знімати фарбу, то там знайшли левкас позолочений, різьбу. Мета цього аукціону – зібрати гроші на порятунок цієї брами», – розповів куратор проекту Євген Булавін.

Усі лоти можна переглянути за посиланням.

Виставка Людмили Давиденко «Мова рук».

У галереї «Зелена канапа» відкрила персональну виставку львівська художниця Людмила Давиденко і об'єднала її назвою «Мова рук». У скульптурі та живописі авторка показує, наскільки промовистими можуть бути жести. Художниця каже, що прототипом для її скульптур став спогад про руки її бабусі.

«Руками можна багато про що сказати. По-перше, це тактильність, у цей час, коли вуста закриті, то руками можна багато про що промовити і доторком багато про що сказати», – запросила Людмила Давиденко.

Більше інформації за посиланням.

Класична музика онлайн.

Львівський органний зал виставляє записи класичної музики на YouTube-каналі Ukrainian Live Classic.

Щодня від четверга до неділі нові відео з'являтимуться о 15:00, 17:00 та 19:00. Слухачі зможуть у себе вдома насолоджуватися музикою Моцарта, Золтана Алмаші, а також почути симфонію Бориса Лятошинського й інших композиторів. Окрім того, публіка побачить юну віртуозну скрипальку Софію Плахніцьку.

За програмою можна слідкувати на сторінці Органного залу.

Персональна виставка Петра Старуха.

Львівський митець Петро Старух запрошує на ювілейну виставку «За межею». У галереї «Мадам Пальмгрен» автор презентує нові акварельні роботи поряд зі скульптурою різних років. Художник пропонує глядачеві, споглядаючи його твори, переступити за межу неможливого. Петро Старух – учасник багатьох міжнародних художніх проектів у Токіо, Сіднеї, Нью-Йорку, Мюнхені та Римі.

Деталі доступні тут.

Безпечні вистави для дітей Львівського театру ляльок

Театр ляльок пропонує своїм найменшим глядачам 5 вистав онлайн. Для перегляду на сайті театру вже доступні відеоверсії постановок – «Золоторогий олень», «Знайдена лялька», «Шапочка. Червона», «Зоря благодатна» та «Дорога до Вифлеєму». Вартість перегляду – 80 грн.

Львівський музей-скансен започатковує аудіоподкаст.

Львівський музей народної архітектури і побуту започаткував подкаст. Щовівторка і щочетверга виставлятиме розповіді працівників музею на свій канал у YouTube та на сторінках у соцмережах. Можна буде почути про історію, людські долі та пережите за 50 років музею.

Нагадаємо, міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила від 4 листопада працювати музеям та галереям Львова. Приймати відвідувачів установи можуть в розрахунку 1 людина на 10 квадратних метрів або не більше 50% заповненості площі приміщення. Відвідувачі повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

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