Драйвова «Розколяда»

Зимові свята закінчуються «Розколядою» у Львівському театрі ляльок. На такі драйвові триденні вечорниці збираються різні театри та етногурти. Від п'яниці до неділі, 29-31 січня, удень гратимуть різдвяні вистави колективи Театру ляльок, а також «І люди і ляльки». А от увечері дорослу публіку бавитимуть Yagody, Lemko Bluegrass Band, Joryj Kłoc, Burdon folk band і не тільки. Більше дізнаєтеся тут.

Прем'єра «Америки»

Актори театру «Воскресіння» шукатимуть відповідь на це питання, що найцінніше у нашому житті? У суботу та неділю, 30 і 31 січня — прем'єра вистави «Америка» за п'єсою популярної сучасної сербської драматургині Біляни Срблянович. «Америка» — це про пошуки себе в еміграції, у країні грошей. Головні герої покажуть справжню вартість успіху і багатства. Деталі за посиланням.

«Наш герой втратив найцінніше, коли переїхав в Америку. Він хотів мати гроші, але втратив любов, любов матері, любов близьких людей і він залишився сам-на-сам зі собою», — розповіла режисерка-постановниця Алла Федоришина.

Крим у полотнах класика Володимира Патика

В арт-салоні «Велес» відкрили виставку творів знаного художника, яскравого представника львівської школи живопису Володимира Патика. За життя митець об’їздив різні куточки України. Для Криму він знайшов особливі барви. На виставці демонструють його полотна із пейзажами півострова, а також будинки, де жила і писала Леся Українка, де працював лікарем Степан Руданський, а ще вулички Бахчисараю та Гурзуфа. Детальніше за цим посиланням.

Прем'єра вистави для наймолодших «Веселі ангелята»

У Львівському театрі ляльок у суботу, 30 січня, — прем'єра бейбі-вистави «Веселі ангелята» для діток від нуля до трьох років. Це інтерактивна вистава, де малятам-глядачам можна і треба бавитися. Головні герої ангелики — душі дітей, які в очікуванні свого земного народження проводять час на хмаринках у веселощах. Глядачі разом з акторами ловитимуть зірки, випікатимуть солодощі та розберуть дощ по краплинках. Більше про подію читайте тут.

«Ця дотеатральна сцена для наймолодших глядачів розрахована на естетику в руках, на те, що до всього можна торкнутися, до спілкування безпосереднього мами з дитиною в середовищі, в красі», — розповіла директорка-художня керівниця театру Уляна Мороз.

До нас їдуть гуцули із колядою

У карпатському селі Криворівня щороку збираються чоловіки і обходять з колядою кожну хату, навіть ту, де ніхто не живе. Віншують на добрий врожай, на здоров'я і достаток ґазді, ґаздині та їхнім дітям. У ці дні колядники їдуть музеями Івана Франка, уже зазирнули в Нагуєвичі, а у суботу, 30 січня, о 14:00 можна буде їх послухати у Домі Франка у Львові. Деталі за посиланням.

На День народження до Моцарта

Вольфгангу Амадею виповнюється 265 років і його музика щодня упродовж цього тижня звучить у Львівській філармонії. У п'ятницю, 29 січня, до себе на концерт запрошує симфонічний філармонійний оркестр, а в суботу, 30 січня, колектив «INSO-Львів». Тим часом найменших меломанів кличуть до Моцарта у неділю, 31 січня. Деталі тут.

Різдвяна містерія «Розколяда» із найдавнішими колядами

Театр «Слово і голос» та співачка Наталія Половинка запрошують на виставу. Її влаштують у храмі Успіння Богородиці у неділю, 31 січня, одразу після вечірньої служби. Артисти зібрали духовні напіви ХІІ-ХVІІ століть з різних регіонів України, а ще архаїчні коляди і щедрівки. Більше інформації за цим посиланням.