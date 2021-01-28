З 28 січня в Україні стартував новий прокатний тиждень, що став першим після локдауну. Відразу декілька фільмів стартували у прокаті. Розкажемо про них докладніше.

Нарешті розпочався прокат довгоочікуванного трилеру «Пік страху» (на головному фото), який створений у копродукції США, Іспанії, України та Грузії. Режисерське крісло посів український режисер Станіслав Капралов. Сценарієм він написав спільно з Омрі Роуз. Знімали фільм на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі. За сюжетом саме там і відбуваються події фільму. Головну роль зіграла українська акторка Іванна Сахно, яка уже давно працює в Голлівуді. Вона з дитинства знімалася в українських телевізійних стрічках, зокрема у першому сіткомі «Леся+Рома», а у фільмі «Іван-сила» виконала головну жіночу роль.

У 15 років Іванна Сахно разом з батьками переїхала до США. Зіграла у стрічках «Тихоокеанський рубіж. Повстання» (реж. Стівен ДеНайт) та «Шпигун, який мене покинув» (реж. Сюзан Фогель).

Двоє лижників-фрірайдерів випадково налітають на дівчинку. Від отриманих травм вона помирає. Через три роки на той самий гірськолижний курорт, де відбулася трагедія, приїжджають Міа (Іванна Сахно) та Макс (Алекс Хафнер). Традиційні гірськолижні спуски їх мало приваблюють, тож хлопець та дівчина винаймають вертоліт аби дістатися верхівки гори та спускатись звідти. Вони не знають, що у цій місцевості мова йтиме не лише про опанування гірських схилів, а й про порозуміння з тим, хто прагне помститися за смерть дівчинки.

Гарні краєвиди, напружений сюжет та принадлива українська актриса з голлівудським досвідом. Це не так і мало.

Ще одну історію, що також відбувається на гірськолижному курорті, розповів режисер Тарас Бенюк. Проте у цьому випадку маємо українську комедію «Все буде Ок!», дія якої відбувається на Буковелі. Саме там і відбувалися зайомки фільму.

Ліза (Ірина Бенюк) втратила бізнес, якому присвячувала увесь свій час. До того ж її покинув коханий. Ліза вирішила дістатися Польщі та почати там нове життя. Але сіла не в той автобус та приїхала у Буковель. Без речей та без розуміння що робити далі. Халепи одна за одною продовжують сипатися їй на голову. А на допомогу дівчині уже вже поспішає матуся (Ірма Вітовська), яка своєю появою може затьмарити будь-яку проблему.

Режисер із Івано-Франківська Тарас Бенюк має великий досвід театральних постановок, керує «Новим театром» у рідному місті та викладає акторську майстерність. Практика у кіно в нього значно скромніша. Головна роль дісталася його дружині Ірині Бенюк. Для зірки українського кіно Ірми Вітовської, яка виконала одну з провідних ролей, це 41 робота, враховуючи і фільми, і серіали.

Картина сподобається тим, хто надає перевагу «Скаженому весіллю» і точно не «піде» шанувальнакам «Атлантиди».

А тепер про хороше європейське фестивальне кіно. У перший тиждень кінопрокату на екрани українських кінотеатрів вийшла історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд», що входила до програми фестивалю «Тиждень австрійського кіно».

Дія фільму розгортається в Австрії під час її окупації нацистською Німеччиною. Саме на тлі подій, які згодом стануть великою світовою трагедією, і розпочинається історія головного героя – юнака на ім’я Франц. Опинившись у Відні, він зустрічає свою першу і, як йому здається, останню любов. У тонкощах почуттів Францу допомагає розібратися найбільший експерт – сам Зиґмунд Фройд.

Роль головного психолога ХХ століття виконав Бруно Ґанц («Небо над Берліном», «Дім, який побудував Джек», «Бункер»). Вона стала останньою для видатного актора. Разом із ним у фільмі зіграли Симон Морзе, Емма Дрогунова та Йоханнес Кріш.

Режисер Ніколаус Лейтнер зняв стрічку за мотивами світового бестселера Роберта Зіталера «Торговець тютюном» (українській аудиторії австрійський письменник знайомий насамперед своїм романом «Ціле життя»).

Фільм отримав 4 номінації на премію Австрійської кіноакадемії – за найкращі жіночу та чоловічу ролі другого плану, костюми та музику.

Львівські глядачі у день початку прокату зможуть не тільки подивитись фільм, а й послухати лекцію про сексуальність у вченні Фройда. Вона відбудеться у кінотеатрі «Коперник» о 19:00.