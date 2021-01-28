«Віддалений гавкіт собак» знімав на Донбасі данський режисер

Український документальний фільм «Віддалений гавкіт собак» режисера Сімона Леренґа Вільмонта увійшов до програми, створеної для школярів 6−9 класів у Данії, повідомив асистент режисера Азад Сафаров.

«В Данії школярів 6−9 класів будуть вчити розумінню конфліктів і воєн і прав дітей на базі фільму “Віддалений гавкіт собак”. Того самого фільму про 9-річного хлопця Олежку, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом з режисером Сімоном Леренґом Вільмонтом і який підкорив світ», – розповів Сафаров.

«Чому це важливо? Тому що європейські діти будуть дивитись цей фільм і розуміти, з чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживати їм і ставати на їхній бік», – додав він.

«Віддалений гавкіт собак» (The Distant Barking Of Dogs) – документальний фільм данського режисера Сімона Вільмонта спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії. Фільм знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. У 2019 році потрапив до короткого списку номінантів на премію Оскар у категорії Найкращий документальний повнометражний фільм, а у 2020-му був номінований на Еммі.

У центрі сюжету стрічки – життя хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині, всього за 5 км від лінії фронту. Після початку воєнних дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші.