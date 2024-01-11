Для дослідження у пологовому беруть краплю кров із п'ятки немовляти

У 2023 році у Львівському регіональному центрі неонатального скринінгу, що працює у Львівському обласному перинатальному центрі, провели 59 тисяч досліджень. За даними МОЗ, цей показник є найбільшим в країні.

В Україні є чотири регіональні центри неонатального скринінгу. Торік у них провели понад 154 тисяч досліджень: 59 тисяч досліджень у Львівському регіональному центрі, понад 52,4 тисячі досліджень – у Київському, понад 19 тисяч – у Харківському центрі і понад 24 тисяч – у центрі Кривого Рогу.

Розширений неонатальний скринінг – це дослідження, яке охоплює 21 рідкісне генетичне захворювання та проводиться в перші 48-72 години життя немовляти. Система скринінгу дозволяє виявляти у немовляти спадкові та вроджені патології у ранній стадії. Завдяки своєчасно призначеному лікуванню симптоми хвороби можна нівелювати або значно полегшити.

Торік у львівському регіональному центрі за результатами проведених досліджень у 54 новонароджених виявили та підтвердили генетичні захворювання, зокрема, дев’ять випадків спінальної м'язової атрофії (СМА). У Львівській області підтвердили 18 випадків генетичних недуг, зокрема, три – СМА, повідомили в ЛОДА.

У львівському центрі обстежують новонароджених дітей з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Хмельницької,Чернівецької та Тернопільської областей. Неонатальний скринінг немовлятам в Україні проводять безкоштовно. Для діагностики беруть краплю крові з пʼятки дитини.

За перший тиждень січня 2024 року у львівському регіональному центрі неонатального скринінгу вже провели понад 1250 досліджень.