У межах Проекту енергетичної безпеки, що реалізується в Україні Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), ЛКП «Львівтеплоенерго» отримало обладнання для аварійних робіт на тепломережах. Також за допомогою проекту у Львові встановлюють твердопаливні котли у медзакладах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Серед обладнання, що отримало ЛКП «Львівтеплоенерго», екскаватор JCB 3СХ Sitemasler, який вже виконує аварійні роботи на тепломережах міста. Також ідеться про генератори, сталеві труби та запчастини для їх встановлення, щоб комунальники Львова могли оперативно усувати неполадки в міських мережах.

«Завдяки великому пакету допомоги від уряду США, ми вже отримали реальну допомогу, яка вже працює у Львові. З питань безпеки, ми не озвучуємо конкретні локації, але подарована техніка вже допомагає встановлювати твердопаливні котли, щоб наші медичні заклади могли працювати за різних сценаріїв подій», – прокоментував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Загалом, як розповіла Надзвичайна та Повноважна пані посол США в Україні Бріджит Брінк, українські міста отримали за проектом енергетичної безпеки 1000 генераторів для громад і медичних закладів у 21 області, 24 міста отримали 30 екскаваторів. За словами виконувача обов’язків міністра розвитку громад Василя Лозинського, завдяки допомозі США вдалося відновити близько 60 зі 600 пошкоджених об’єктів теплопостачання на підконтрольній Україні території.

Окрім того, ЛМКП «Львівводоканал» отримало гуманітарну допомогу у вигляді генераторів, інструментів та матеріалів для ремонтних робіт від словацької компанії Wilseko та німецької компанії Hammann.

Допомога для "Львівводоканалу"