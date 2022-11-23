Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу «Генератори надії», в межах якої збиратимуть генератори для України. Про це на спільному брифінгу у середу, 23 листопада, заявили президентка Європарламенту Роберта Метсола і мер італійської Флоренції Даріо Нарделла, передає «Європейська правда».

Зазначається, що таким чином ЄС хоче допомогти пом’якшити труднощі, що виникають через постійні пошкодження інфраструктури ракетними ударами Росії.

«Сьогодні ми спільно запускаємо ініціативу "Генератори надії". Ситуація складна. 10 млн українців зараз без електропостачання внаслідок цілеспрямованих ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі. Україні потрібне світло для лікарень, шкіл, домівок. За допомогою європейських міст ми можемо надати генератори у великих обсягах», – зазначила Роберта Метсола.

За її словами, для цього створюють партнерство із Європейською асоціацією міст, до якої входять понад 200 великих міст Європи, і звертатимуться також до інших об’єднань.

Нагадаємо, що на початку листопада Україна отримала від країн ЄС близько 500 генераторів.