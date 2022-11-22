США додатково виділять Україні 4,5 млрд доларів підтримки. Ці кошти спрямують на соціальні виплати, а також зарплати медикам і вчителям. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Як передає «Європейська правда», ці кошти почнуть виплачувати у найближчі кілька тижнів.

«Сьогодні США продовжили відстоювати свою непохитну прихильність Україні, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки», – йдеться у заяві Джанет Єллен.

Ці кошти уряд України має спрямувати на зарплати лікарям, держслужбовцям та вчителям, а також на соціальну допомогу для літніх людей та вразливих верств населення.

«У поєднанні з нашою безпековою допомогою та безмежною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом у протистоянні України неспровокованому вторгненню Путіна», – додали у міністерстві фінансів США.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення США надали Україні прямої бюджетної допомоги майже на 13 млрд доларів, які Україна отримала у вигляді різних грантів.