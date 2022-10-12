Найближчими тижнями Сполучені Штати Америки планують виділити України фінансову допомогу у розмірі 4,5 млрд доларів. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

За її словами, вже найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, адже два тижні тому Конгрес затвердив це фінансування. Відтак загальна пряма бюджетна підтримка України від США становитиме 13,5 млрд доларів у формі грантів.

«Ми прагнемо надати вам це фінансування якнайшвидше, тому що ми знаємо, наскільки це важливо для підтримки вашого відважного опору незаконному широкомасштабному вторгненню Росії», – заявила вона.

Вашингтон також долучився до основних кредиторів України, призупинивши виплати з обслуговування двостороннього боргу країни цього та наступного року.

Крім того, міністерка фінансів США також закликала партнерів і союзників якнайшвидше виконати свої зобов’язання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, оскільки Росія продовжує свої варварські атаки на Україну.

Зазначимо, що російська війна завдала болючого удару по економіці України. Цього року, за оцінками МВФ, українська економіка скоротиться на 45%, 4-5 млн робочих місць втрачено з лютого, більше 70% середніх і малих підприємств змушені припинити роботу. Уряд України оцінює дефіцит бюджету України в 5 млрд доларів щомісяця.