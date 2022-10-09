Коли саме Конгрес США розглядатиме ці законопроекти — невідомо

У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії державою-спонсором тероризму, повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро в неділю, 9 жовтня.

Також, за його словами, внесено законопроект про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

Водночас невідомо, коли саме конгресмени розпочнуть розгляд цих законопроектів.

Нагадаємо, влада США відмовляється визнавати Росію державою спонсором-тероризму. У Білому домі раніше заявляли, що таке визначення може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу.

«Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони», – заявляла на початку вересня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Раніше американські конгресмени вже представляли подібні документи на розгляд Конгресу. Їх писали спільно представники Демократичної та Республіканської партій.

Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Однак резолюція не є обов’язковою до виконання.

Як правило, формальне рішення про визнання тієї чи іншої країни «спонсором тероризму» приймає держсекретар США. Воно означає, що влада США накладає на таку державу чотири основні категорії санкцій:

обмеження на допомогу з боку США, включаючи економічну;

заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення до такої країни;

додаткові заходи контролю над експортом товарів подвійного призначення;

різні фінансові та інші обмеження.

Крім того, якщо США визнають країну спонсором тероризму, це має низку інших наслідків у вигляді: