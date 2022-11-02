Уряд Сполучених Штатів виділив 55 млн доларів із фондів USAID на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні, а також додаткову допомогу Держдепартаменту США для розмінування визволених територій, повідомив під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про новий пакет у розмірі 55 мільйонів доларів США, щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримати роботу інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України, що охоплює до семи мільйонів українців» – сказав Прайс, якого процитував «Укрінформ».

Крім того, за його словами, допомога USAID передбачає відправку понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, необхідного для обігріву.

«За останні 36 годин Росія випустила майже 100 ракет по об’єктах водо- та енергопостачання в Україні. Зі зниженням температури ці російські атаки, які мають на меті збільшення страждань простих людей, є особливо огидними», – зауважив офіційний представник Держдепу.

Він також наголосив, що Сполучені Штати «залишаються відданими перемозі суверенної, незалежної України» та працюють над поставкою систем ППО, щоб українські сили могли надалі відбивати ракетні атаки РФ.

Крім того, Прайс повідомив, що Держдепартамент США виділив $47,6 мільйона доларів компанії в Каліфорнії для надання термінової гуманітарної допомоги з розмінування українських територій, охоплених агресивною війною Росії.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Держдепартамент США та Агентство USAID надали зі своїх фондів понад 1,5 млрд доларів гуманітарної допомоги Україні.