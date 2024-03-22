FPV-дрони з акумуляторами передали різним частинам десантно-штурмових військ

Львівська громада передала захисникам України чергову партію допомоги. Цього разу мерія закупила 800 FPV-дронів на загальну суму понад 14 млн грн. Про це у п’ятницю, 22 березня, повідомили у Львівській міськраді.

FPV-дрони з акумуляторами передали різним частинам десантно-штурмових військ, які боронять Україну від російського агресора.

Також цього тижня військовим передали безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс RQ-35 Heidrun із трьох бортів, загальною вартістю 15,9 млн грн. Комплекс складається з одного основного та двох змінних (запасних) БПЛА. Така комплектація дозволить забезпечити безперебійну розвідувальну роботу навіть у разі втрати частини комплексу.

До слова, данський безпілотник Heidrun вже показав свою ефективність у розвідці та спостереженні на низьких висотах. Він має високу стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби противника, мобільність та швидку підготовка до запуску, а також малу помітність.

Безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс RQ-35 Heidrun (фото ЛМР)

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мерія Львова підтримала армію на понад 119 млн грн. Техніку та обладнання закупили на запити військових у межах загальноміської програми підтримки захисників. У бюджеті Львівської МТГ на 2024 рік лише на закупівлю обладнання та необхідних засобів для Збройних сил України передбачили 1 млрд грн.