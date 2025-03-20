Бруківка, яку 18 березня транспортували зі Львова до Харкова

Львівська міська рада 18 березня передала Харкову майже 3 тонни мостової бруківки, яка непридатна для мощення доріг. Матеріал використають для створення простору пам'яті режисерки Світлани Олешко та фронтмена львівського музичного гурту «Мертвий Півень» та актора театру «Арабески» в Харкові Михайла Барбари. Про це у четвер, 20 березня, розповіла мисткиня Антоніна Денисюк.

«Місько відійшов у вічність перед початком повномасштабного вторгнення у 2021 сповнений класних, людських планів до творчості та життя. На жаль, геніальна дружина Міська, Світлана Олешко, залишила наш світ у грудні 2024 року. Світлана створила геніальні вистави в Варшаві. Велика Харківська спільнота бере участь у створенні місця памʼяті для Міська Барбари та Світлани Олешко», – йдеться у дописі Антоніни Денисюк.

Мисткиня опублікувала лист Львівською міської ради, в якому йдеться, що на прохання Світлани Олешко за 27 вересня 2024 року, місто передало 7 м² бруківки. Матеріал залишився після ремонту доріг, є непридатним для повторного мощення, має тріщини й інші пошкодження. Однак бруківку можна використати для облицювання поверхонь.

Документи, які у четвер, 20 березня, опублікувала Антоніна Денисюк

Нагадаємо, що харківська театральна режисерка Світлана Олешко померла у грудні 2024 року у 51-річному віці. Вона у березні 2022 року разом із сестрами мешкала у Варшаві, де працювала в театрі імені Арнольда Шифмана. Олешко є засновницею театру «Арабески». Крім цього, вона ініціювала створення Театрального інституту в Харкові.

Світлана Олешко буда дружиною фронтмена львівського гурту «Мертвий Півень» та актора Михайла Барбари. У 1998 році він переїхав зі Львова до Харкова, грав у харківському театрі «Арабески». Барбара помер у жовтні 2020 року від раптової зупинки серця. Співакові було 49 років.