Угоду про співпрацю підписали мер Львова Андрій Садовий та мер Остіна Кірк Вотсон

Остін – столиця американського штату Техас та один із провідних технологічних і культурних центрів США – офіційно став містом-партнером Львова. Угоду про співпрацю підписали мер Львова Андрій Садовий та мер Остіна Кірк Вотсон. Угоду про співпрацю між містами урочисто підписали мер Львова Андрій Садовий та мер Остіна Кірк Вотсон. Про це у неділю, 8 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

«Перш за все, дякую за підтримку України. Ми маємо дуже круту ініціативу, яку заснували з Манчестером і Ліверпулем – Unbroken Cities Network, до якої вже долучилися 22 міста, а також маємо унікальний університет Unbroken. Ми постійно організовуємо навчання і ділимось нашим досвідом з українськими та іноземними колегами – про стійкість, медицину, освіту, відбудову», – розповів Андрій Садовий.

Зі слів мера, Україна має унікальний досвід в управлінні воєнними, цивільними й кліматичними кризами, зокрема протистояння атакам російських дронів, терористичним та кібератакам, пропаганді. І цим досвідом важливо ділитись. Також мер наголосив на пріоритетності партнерства зі США та Великою Британією для відбудови України.

Андрій Садовий заявив, що Україна має унікальний досвід в управлінні воєнними, цивільними й кліматичними кризами (фото Анастасії Смольєнко)

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Кірк Вотсон зауважив, що український досвід в умовах криз – унікальний та важливий, адже проблеми безпеки й захисту від різних атак стають актуальнішими для громад у США та Європі. Він запевнив, що ця угода про партнерство відкриває нову сторінку у відносинах між обома містами та є цінною для розвитку і стійкості міст.

«Те, що ви робите сьогодні, є дуже важливим, особливо це нарощування стійкості. Багато громад у США та Європі ще цього не усвідомлюють. Тому я дуже радий, що ми укладаємо цю угоду. Я вірю, що дипломатія є ключем до того, як ми рухатимемося у майбутньому. Наша особлива місія – побудувати тисячу мостів між Сполученими Штатами та Україною: культурних, освітніх, економічних. Також це про стійкість та якість життя. Я щиро вдячний багатьом людям, завдяки яким цей день став можливим», – зауважив мер Остіна Кірк Вотсон.

До слова, Кірк Вотсон має понад 30 років досвіду роботи у сфері державної політики та місцевого й регіонального управління в Техасі, а також він отримував відзнаки за внесок у розвиток охорони здоров’я.

Також на зустрічі поспілкувались про нещодавню конференцію в естонському Тарту за участю муніципалітетів Естонії, Норвегії та Швеції, про підписану угоду з Манчестером, а також про підготовку до великої конференції в Лондоні спільно з інститутом Chatham House наступної весни.

Чим славиться місто Остін

Остін є одним із провідних технологічних центрів США, відомий як Silicon Hills. Тут працюють офіси та підрозділи Apple, Dell, IBM, Google, Amazon, AMD, Samsung тощо. Місто розвиває фармацевтику, біотехнології, медичні дослідження та інновації у сфері охорони здоров’я.

Остін має розвинену мережу автомобільних доріг і автомагістралей. Система охоплює автобусні маршрути, швидкісні автобуси MetroRapid і приміську залізничну лінію MetroRail. Міжнародний аеропорт Остін-Бергстром є головним повітряним транспортним вузлом міста: він забезпечує внутрішні та міжнародні рейси. Місто розвиває велосипедні доріжки, тротуари, пішохідні переходи та міські рекреаційні маршрути.

Остін вважається одним із провідних музичних центрів США, особливо у сфері живих виступів. Тут проводять відомі музичні фестивалі, зокрема Austin City Limits та South by Southwest, що поєднує музику, кіно й технології. Щороку відбуваються кінофестивалі, зокрема Austin Film Festival, що об’єднує кінематографістів, сценаристів і представників кіноіндустрії.

Місто є важливим освітнім і науковим центром США. Провідний заклад міста – Техаський університет в Остіні є одним із найбільших державних університетів країни. У місті діє мережа публічних бібліотек.

Остін є одним із найвідоміших центрів автоспорту у США. Поблизу міста є траса Circuit of The Americas, завдовжки 5,513 км. Тут щороку проходить Гран-прі США Формули-1, а також змагання MotoGP, NASCAR та інших гоночних серій. Також розвинені футбол, баскетбол, хокей та інші види спорту.