Угоду про співпрацю підписали у Ратуші

Норвезьке місто Берген стало 33 містом-побратимом Львова. Угоду про співпрацю підписали у Ратуші. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«Пані мер Бергена Маріт Варнке разом зі своєю командою спеціально приїхала, щоб зафіксувати це партнерство і ближче познайомитися зі Львовом. Для нас це початок важливої співпраці, а не формальність. Норвезька делегація вивчає, у яких сферах можемо бути корисними одне одному – від міського управління до культури, освіти та розвитку громад», – повідомив Андрій Садовий.

Партнерська угода передбачає співпрацю у сферах прав людини і демократії, мистецтва, науки та культури, медицини та реабілітації, захисту навколишнього середовища, розвитку бізнесу, цивільного захисту.

Усі фото із телеграму Андрія Садового

Мер Львова зазначив, що місто має з урядом Норвегії важливу співпрацю в напрямку енергетичної незалежності, однак зазначив, що не буде уточнювати деталей.

На зустрічі поспілкувались про найближчі можливі спільні проєкти. Також Андрій Садовий презентував екосистему людяності UNBROKEN, де лікують, протезують та реабілітують дітей і дорослих, які постраждали від російської війни в Україні.

Берген – друге за величиною місто Норвегії, великий порт та культурний центр з історичною ганзейською набережною Брюгген (об'єкт ЮНЕСКО). Місто є столицею регіону Вестланн, відоме своїми мальовничими краєвидами та є ключовим центром рибної промисловості й туризму, куди приїжджають для подорожей до фіордів.

Загалом у Львова є такі міста-побратими: Баня-Лука, Брно, Будапешт, Вільнюс, Вінніпег, Вроцлав, Вюрцбург, Грац, Жешув, Канни, Катовіце, Краків, Кутаїсі, Лодзь, Люблін, Мехелен, Нові Сад, Орхус, Перемишль, Пловдів, Пула-Пола, Рейкʼявік, Рішон-ле-Ціон, Рочдейл, Самарканд, Тбілісі, Фрайбург, Франкфурт, Ченду, Тарту, Турин, Уппсала, Берген.