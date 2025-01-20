Це вже другий температурний рекорд у січні

Львівські синоптики зафіксували черговий температурний рекорд. Температура січневого дня сягнула 13,2° тепла.

«20 січня максимальна температура повітря у Львові досягла +13,2°С. Вище попереднього рекордного значення цього дня на 7,4° С!», – повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології 20 січня.

Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 2009 році, тоді було +5,8°С.

Як розповідали ZAXID.NET раніше фахівці Львівського гідрометцентру, абсолютний максимум у січні у Львові був зафіксований 31 січня 2002 року, коли температура повітря піднялася до 13,8° тепла. Це найвища температура цього дня від 1946 року.

До слова, перший у цьому році температурний рекорд львівські синоптики зафіксували 7 січня. Тоді позначка термометра піднялась до 11,7° тепла.

У найближчі 5 днів очікується також тепла погода: нічна температура – близько 0°, денна – +2 +8° тепла. Невеликі опади (мокрий сніг та дощ) прогнозують на середу та пʼятницю.