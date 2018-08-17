Львів приймає головну шахову подію року в Україні

У місті стартувала наймасштабніша шахова подія року ‒ міжнародний фестиваль «Кубок Львова». Упродовж тижня учасники проекзаменують суперників у п’яти турнірах. Перший із них – турнір А.

Віковий спектр дуже широкий. Наприклад, в одній кімнаті мудрує над дошкою львівський гросмейстер Юрій Вовк. А за стіною провадить інтелектуальну боротьбу зі суперником восьмирічний Олексійко Карвацький, триразовий призер Європи. Рівень майстерності учасників дуже високий. Заступник головного судді змагань Андрій Хрипач розповідає: «У попередні роки на турнірі більш титуловані шахісти цікавились рапідами і бліцами, щоб швидко гралося. А на класику складніше було їх зібрати. А цього разу вдалося».

Із шаховим запалом в очах спортсмени визначають найвправніших за швейцарською системою. Зокрема, розумові поєдинки на змаганнях провадять 9 гросмейстрів та 6 майстрів ФІДЕ.

Міжнародний майстер Станіслав Богданович, який у партії здолав львівського спортсмен Івана Яцишина, ділиться враженнями: «Дуже оригінальний дебют вибрав суперник, і з самого початку велика перевага була в чорних. Я реалізовував перевагу, мабуть, зовсім не найкращим чином. Але там всюди була значна перевага чорних». Іван Яцишин додає: «Вкінці я зробив недобрий хід, тому отримав по заслузі. Партія була дуже цікава, гостра. Я, чесно кажучи, мав якісь сподівання, бо в суперника було менше часу, а позиція гостра. Надіявся, що буде довга і безкомпромісна боротьба. Але поступився».

На турнірі учасникам відвели спеціальну кімнату, аби ті могли з холодним розумом аналізувати завершені партії.

У межах шахового фестивалю також проведуть дитячі та команді старти. А ще два турніри з нормами міжнародного майстра та міжнародного гросмейстра.