У 2025 році Львів стене молодіжною столицею Європи

Депутати Львівської міської ради затвердили Молодіжну стратегію Львова на 2025-2035 роки. Цей документ став першою в Україні стратегією розвитку молоді на довгострокову перспективу. За відповідну ухвалу проголосували на засіданні в четвер, 28 листопада.

Стратегія враховує ключові пріоритети, які сприятимуть розвитку потенціалу молодих людей та формуванню стійкого і прогресивного середовища в місті.

Ключові пріоритети стратегії:

Молостійкість – передбачає впровадження уроків життєстійкості в школах, курсів домедичної допомоги, мультиспортивні табори для молоді тощо; Культура – це база – передбачає проведення культурних заходів, лекціій, молодіжної альтернативної екскурсія містом, створення просторів памʼяті молоді, що загинули на війні, тощо; Slaaaay City – відповідає за урбан-напрямок та передбачає проведення регулярних толок, програми співфінансування безбар’єрності, курси велопересування тощо; Вчись, помиляйся, удосконалюйся, створюй – підтримка освіти та інноваційного підходу, в межах якої передбачена програма грантів для молоді, популяризація STEAM-освіти, інноваційний центр прототипування тощо; Не гальмуй – співпрацюй – про розвиток партнерств і взаємодії: Молодіжний фонд Львова, тренінги з інклюзивності, навчання з євроінтеграції, уроки волонтерства в школі, регулярні спідфрендінги молоді тощо.

Молостратегію затвердили в межах реалізації титулу Львів – «Молодіжна столиця Європи 2025». Молодіжна стратегія формує довгострокову візію та окреслює пріоритети, спрямовані на розкриття потенціалу молоді Львова.

Львів завжди був містом, де молодь є рушієм змін. Ця стратегія – це наше спільне прагнення створити місто, яке підтримує, надихає та відкриває можливості для кожного. Ми впевнені, що вона стане фундаментом для майбутніх досягнень громади, враховуючи виклики війни, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Для розробки молостратегії залучили понад 30 фокус-гру, 21 амбасадора, понад 40 молодіжних організацій, провели масштабні дослідження молоді львівської громади, а також вивчали найкращі практики за кордоном.

Нагадаємо, Львів здобув титул «Молодіжної столиці Європи 2025» у 2022 році. Цей титул надається Європейським Молодіжним Форумом містам Європи терміном на один рік.