Єдиними командами в УПЛ в новому сезоні, які ще не здобули очки, стали два львівські клуби – «Рух» та «Львів». У третьому турі вони знову поступилися. При цьому командам, які серед тижня зіграли важкі матчі в єврокубках. І на які були змушені вдатися до ротації

Першими свій матч програли гравці «Львова». Зробили вони це в Києві у грі проти «Динамо». Хоча саме в цьому матчі львівський клуб міг зробити сенсацію. Адже за три хвилини до кінця гри рахунок був нічийним — на гол Циганкова з пенальті «містяни» відповіли ударом Челіча після подачі з кутового та удару Кравчука. Хорватський легіонер просто заштовхав м’яч у ворота.

Та наприкінці зустрічі стався доволі незрозумілий епізод. Міхоубі, який вже мав попередження, рукою зіграв в обличчя супернику у власному штрафному. Арбітр показав захиснику «Львова» другу жовту картку, залишивши команду у меншості. Але пенальті у ворота «Львова» за це не призначив.

Те невдовзі «Динамо» таки забило. Відзначився Шапаренко ударом зі штрафного. А згодом Супряга встановив остаточний рахунок у матчі.

Динамо – Львів 3:1

Голи: Циганков, 47 (пен), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 – Челіч, 62

Вилучення: Міхоубі, 84

Програв і «Рух» свій другий матч в УПЛ. Цього разу вдома команда поступилася «Колосу». Матч відбувся на «Арені Львів», і на нього пустили глядачів. Таких зібралося 2952.

Підтримка трибун не надто допомогла «Руху». Команда пропустила вже на 4-й хвилині. Хоча гості забили гол з офсайда (Селезньов перебував у положенні поза грою в момент пасу). А згодом Морозко оформив і дубль, коли головою пробив у дальній кут воріт над голкіпером.

Варо відзначити, що лише за три дні до того «Колос» провів важкий матч у Греції, де у кваліфікації Ліги Європи переміг «Аріс». Тож після переваги у два м’ячі, команда віддала ігрову ініціативу супернику. Та скористатися нею «рухівці» як слід не зуміли.

Гол престижу було забито вже у компенсований арбітром час. При цьому Кондраков пенальті не забив, але Русин першим опинився на добиванні та таки «прошив» Волинця.

Рух – Колос 1:2

Голи: Русин, 90+4 – Морозко, 4, 20

«Львів» та «Рух» – єдині команди в УПЛ, які ще не набрали жодного очка. Хоча команди зіграли лише два матчі з трьох. У «Львова» ще запланований перенесений матч проти «Минаю». А «Рух» повинен зіграти з «Шахтарем». Цей матч відбудеться в середу, 23 вересня, на «Арені Львів».