Wizz Air набирає нових працівників у Львові та організовує спеціальні зустрічі із кандидатами

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила 140 вакансій бортпровідників в Києві та Львові. Рекрутери компанії проведуть дві зустрічі із кандидатами у Львові в лютому.

Як повідомили у четвер, 27 січня, у прес-службі авіакомпанії, у зв’язку з нещодавнім розширенням діяльності компанії в Україні, Wizz Air шукає 140 бортпровідників й організовує заходи з рекрутменту у Києві і Львові.

«Заходи відкриті для всіх зацікавлених осіб, які прагнуть до захоплюючої та динамічної кар’єри, що поєднувала роботу та подорожі. Під час заходів у кандидатів буде змога коротко представити себе, взяти участь у командній та ситуативній рольовій грі та пройти індивідуальне інтерв’ю з HR-командою авіакомпанії», – вказано в повідомленні авіакомпанії.

Для участі і заході необхідно взяти з собою:

актуальне резюме англійською мовою,

фото для посвідчення особи (кольорове)

копію паспорта.

Для того, щоб стати частиною команди, майбутні бортпровідники Wizz Air повинні:

досягнути 18 років або більше;

мати мінімальний зріст 165 см (жінки) або 175 см (чоловіки) з можливістю дотягуватися до 210 см у висоту, стоячи навшпиньки;

мати загальну середню освіту;

вільно володіти англійською мовою (усною і письмовою);

мати дійсний паспорт без обмежень (мінімум 6 місяців);

вміти плавати;

жити або бути готовим переїхати близько до Львова чи Києва;

не мати татуювань чи пірсингу на відкритих частинах тіла.

Також у компанії звертають увагу, що кандидати з зором вище +4 або нижче -4, навряд чи пройдуть обов'язковий медичний огляд.

Зустрічі із рекрутерами Wizz Air відбудуться у Львові 4 та 18 лютого в готелі «Дністер», що на вул. Матейка, 6. Початок о 9:00. Для участі у заходах кандидати мають надати один із таких документів:

негативний результат ПЛР-тесту;

негативний результат експрес-тесту на антиген;

документ про одужання.

Wizz Air – угорський лоукост-авіаперевізник, флот авіакомпанії складається зі 149 літаків Airbus A320 та A321. Зараз Wizz Air виконує рейси до у 34 аеропорти Європи зі Львова. У 2020 році Wizz Air відкрив базу у львівському аеропорту, яка зараз складається з трьох літаків.