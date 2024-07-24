У Львові встановлено тисячі камер відеоспостереження за програмою Безпечне місто

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради 12 липня провів в системі електронних торгів Prozorro тендер для замовлення послуг із обслуговування системи відеоспостереження у Львівській громаді.

У торгах взяв участь один учасник – ТОВ «Інженіринг-Аналітика». Саме ця фірма втілює програму «Безпечне місто» у Львові, Києві, Одесі, Дніпрі та інших містах. Компанія запропонувала обслуговування камер відеоспостереження у Львові до кінця року за 4,365 млн грн, що лише на 8 тис. менше за очікувану вартість робіт, і стала переможцем. Наразі оприлюднене повідомлення про намір укласти з нею договір, проте сам договір ще не підписаний.

ТОВ «Інженіринг-Аналітика» зареєстроване у Києві в серпні 2017 року. Його співвласниками, за даними сервісу YouControl, є Олег Сохан, Володимир Перепелиця і Валерій Клебан.

Останній, пише сайт «Наші гроші», працював в СБУ, де займався кібербезпекою. Також він працював у департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, який очолював Юрій Назаров, зять одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Саме з Києва розпочалося впровадження проєкту «Безпечне місто».

Щодо Олега Сохана, то в системі YouControl згадується постанова Подільського суду Києва від березня 2024 року в справі про порушення законодавства про державну таємницю, де фігурує людина з таким же прізвещем, ім’ям і по батькові. Але сама постанова не доступна до перегляду.

Зараз фірма «Інженіринг-Аналітика» посідає перше місце у своїй галузі за кількістю виграних тендерів на встановлення і обслуговування систем відеоспостереження в громадах України. Але ТОВ «Інженіринг-Аналітика» використовує системи відеоспостереження китайського виробника Hikvision, що внесений до переліку «Міжнародних спонсорів війни».

У ЗМІ неодноразово згадували про небезпеку обладнання цього виробника. У січні 2024 року проєкт «Схеми» опублікував велике розслідування про камери китайських виробників. А в США виробник Hikvision із 2021 року вважається таким, що становить «загрозу національній безпеці».

Попри те, що торік тендерний комітет АМКУ дозволив громадам не розглядати на тендерах пропозиції, де йдеться про виробників, внесених до цього переліку, дилер китайських виробників Hikvision і Dahua ТОВ «Інженіринг-Аналітика» продовжує вигравати мільйони на тендерах. Лише у 2023 році фірма уклала договорів на 489 млн грн, а у 2024 році – вже на 102 млн грн.