«Львівелектротранс» розробив розклад руху трамваїв у новорічну ніч

Вночі курсуватимуть трамваї №3, 6 та 8

ЛКП «Львівелектротранс» розробило розклад руху трамваїв у новорічну ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року.

Згідно з оприлюдненим керівником служби руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимиром Забавським розкладом, у новорічну ніч трамваї №3 (площа Соборна – Аквапарк) курсуватимуть з інтервалом 27 хвилин, №6 (Залізничний вокзал – вул. Миколайчука) – 35 хвилин, №8 (пл. Соборна – вул. Вернадського) – 18-19 хвилин.

Додамо, що трамваї в новорічну ніч у Львові курсують не вперше. Минулого року також курсували трамваї цих маршрутів.