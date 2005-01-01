«Львівелектротранс» розробив розклад руху трамваїв у новорічну ніч

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 13:381920

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«Львівелектротранс» розробив розклад руху трамваїв у новорічну ніч
фото Данила Нестеренка
Вночі курсуватимуть трамваї №3, 6 та 8

ЛКП «Львівелектротранс» розробило розклад руху трамваїв у новорічну ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року.

Згідно з оприлюдненим керівником служби руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимиром Забавським розкладом, у новорічну ніч трамваї №3 (площа Соборна – Аквапарк) курсуватимуть з інтервалом 27 хвилин, №6 (Залізничний вокзал – вул. Миколайчука) – 35 хвилин, №8 (пл. Соборна – вул. Вернадського) – 18-19 хвилин.

Додамо, що трамваї в новорічну ніч у Львові курсують не вперше. Минулого року також курсували трамваї цих маршрутів.

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У новорічну ніч у Львові курсуватимуть трамваї ZAXID.NET
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