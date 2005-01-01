У новорічну ніч у Львові курсуватимуть трамваї

У новорічну ніч, з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року, у Львові курсуватимуть трамваїв трьох маршрутів, повідомили в прес-службі ЛКП «Львівелектротранс».
За інформацією «Львівелектротрансу», вночі курсуватимуть трамваї №3 (площа Соборна – Аквапарк), №6 (Залізничний вокзал – вул. Миколайчука) та №8 (пл. Соборна – вул. Вернадського).
Інтервал руху на цих маршрутах в новорічну ніч становитиме близько 15 хвилин.
Додамо, що трамваї в новорічну ніч у Львові курсують не вперше. Минулого року також курсували трамваї цих маршрутів.
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