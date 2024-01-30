У боржників є близько двох тижнів на оплату боргів

Оператор системи розподілу «Львівобленерго» починає відключати електроенергію боржникам серед побутових споживачів. Ідеться про можливість відключення 2 тис. домогосподарств, повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю «Львівобленерго» Галину Петрушку.

«Всі боржники отримали попередження рекомендованими листами. Тому в людей є час оплатити борг. Після відключення потрібно буде оплатити рахунок на повторне включення і протягом 3-5 днів після цього “Львівобленерго” зможе підключити споживача до електропостачання. Тобто це тривалий і затратний процес», – прокоментувала Галина Петрушка.

З часу отримання листа-попередження споживачі мають 15 днів, щоб оплатити борги.

У січні Кабінет міністрів скасував заборону на відключення споживачів від компослуг за борги через зростання заборгованості у час, коли компаніям потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.