НКРЕКП оштрафувала «Львівобленерго» через несвоєчасне оновлення інформації на сайті про вимкнення світла. Сума штрафу становить 85 тис. грн. Про це ввечері 30 січня повідомили у «Львівобленерго».



«Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на основі проведеної раніше перевірки оштрафувала ПрАТ «Львівобленерго» на 85 тисяч гривень, як й інші обленерго, за нібито «несвоєчасне оновлення інформації на сайті компанії у розділі «Чому немає світла», а саме актуалізації інформації що 30 хв.». Інших порушень не виявлено», – зазначено у повідомленні.



Комісія вказала на порушення пп. 6 п. 1 постанови від 26 березня 2022 року «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури», а саме – розміщення оператором системи розподілу на сайті інформації про початок та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів та причин (планове, аварійне, застосування графіків обмеження споживачів) та актуалізації зазначеної інформації кожні 30 хвилин.

«Львівобленерго» наголосило, що сторінка «Чому немає світла» існує на їхньому сайті від серпня 2016 року. А інформація там оновлюється постійно та автоматично з технічних програм.