Через сильний вітер пошкоджені лінії електропередач, енергетики ліквідовують наслідки

У суботу, 18 лютого, через пориви сильного вітру на Львівщині зафіксовані відключення електроенергії. Без світла понад 100 населених пунктів. Енергетики відновлюють електропостачання.

«Сьогодні на Львівщині не впроваджені графіки аварійних чи погодинних відключень, однак зафіксовані знеструмлення внаслідок сильних поривів вітру. Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на проводи і спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення», – йдеться в повідомленні «Львівобленерго».

Енергетики інформують, що станом на 12:00 через негоду знеструмлені 67 населених пунктів повністю та 37 частково у різних районах області:

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Жидачівська частина);

Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);

Східному РЕМ (Золочівська частина);

Карпатському РЕМ (Турківська частина);

Південному РЕМ (Сколівська частина).

Відновлюють електропостачання 22 бригади «Львівобленерго» у складі 94 працівників, задіяли 33 одиниці техніки.

Про пошкоджені електромережі мешканців просять повідомляти за номером 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Також можна залишати повідомлення у чат-ботах «Львівобленерго».