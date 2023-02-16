Отримані результати дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області

У понеділок, 20 лютого, у Львові та області вимірюватимуть обсяги фактичного споживання електроенергії. Про це у четвер, 16 лютого, повідомили в «Львівобленерго». Такі заміри потрібні для того, щоб визначити стільки електроенергії споживає регіон і в подальшому скрегувати ліміти для кожної області.

В Україні продовжують проводити заміри споживання електроенергії. Як повідомляє НЕК «Укренерго», наразі дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Саме тому день замірів потужності споживання для Львова та області відбудеться 20 лютого, як і планувалось раніше. У цей день електроенергію не вимикатимуть, відключення можливі лише у випадку аварійної ситуації», – повідомили в «Львівобленерго».

Завдяки цьому енергетики побачать, як використовують електроенергію споживачі, маючи постійний доступ до неї.

«Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Вимірювання дадуть можливість НЕК «Укренерго» враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання», – пояснили в «Львівобленерго».

Отримані результати дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

Водночас в «Львівобленерго» зазначили, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів можуть перенести до стабілізації ситуації.

Також в енергетичний компанії зазначили, що заміри споживання не є чимось надзвичайним. Їх енергетики проводили кожного року і в мирний час, як правило, у грудні та червні (коли найдовша та найкоротша ніч). Цієї зими провести заміри в грудні не було можливості, зважаючи на постійні обстріли та дефіцит потужності.