Мешканців наполегливо просять зменшити навантаження на мережі у пікові години вранці та ввечері

Енергетики закликають споживачів Львівщини зменшити використання електроенергії ввечері та вранці. Якщо навантаження на мережі не зменшуватиметься, в області можливе введення графіків аварійних відключень, як це вже відбувається в інших областях України.

У «Львівобленерго» пояснили, що через ракетні обстріли енергооб’єктів 10-11 жовтня місто Львів та інші населені пункти зараз отримують електроенергію за резервними післяаварійними схемами, тому в електромережі виник дефіцит потужності. Як наслідок, велике навантаження ввечері та вранці, коли люди масово вмикають електроприлади, призводить до зниження рівня напруги в електромережі.

«Зі своєї сторони «Львівобленерго» вживає необхідних заходів для нормалізації електропостачання. Однак, якщо навантаження на електромережі не зменшуватиметься, можливе введення графіків аварійних відключень для споживачів, як це вже відбувається в інших областях України», – йдеться в повідомленні.

Тому енергетики ще раз закликають всіх мешканців Львівщини самостійно обмежити споживання електроенергії і не вмикати енергоємні прилади у період найбільшого навантаження на електромережу з 8 до 11:00 вранці та з 17 до 23:00 ввечері.

Натомість радять використовувати електроенергію вночі після 23:00 – перенести на нічний час прання, підігрів води, обігрів помешкання, зарядку телефонів та інших пристроїв тощо.

Щоб захистити побутові електроприлади від коливань напруги, енергетики радять встановлювати реле напруги (т. зв. «відсікач») та стабілізатор напруги.