Львів'яни заряджають свої гаджети від електрогенератора під час вимкнення світла у місті

У п’ятницю, 11 листопада, на Львівщині продовжаться планові вимкнення світла для стабільної роботи енергосистеми. Вони відбуватимуться у вечірній час – з 15:00 до 20:00.

«У п’ятницю (11 листопада) за розпорядженням «Укренерго» на Львівщині буде впроваджено графік погодинних вимкнень з 15:00 до 20:00», – повідомили увечері четверга, 10 листопада, у «Львівобленерго».

Детальніше про відключення можна довідатися на сайті ПрАТ «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

Енергетики звертають увагу, що графіки погодинних вимкнень можуть застосовувати не в повному обсязі, тоді фактична тривалість вимкнень буде меншою, або ж вимикатимуть не всіх. Окрім того, час виключення або включення може бути змінений на годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Також у час повітряної тривоги працівники компанії не мають можливості перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж змінюватиме термін відсутності електроенергії.

«Впровадження графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми», – наголошують у «Львівобленерго».