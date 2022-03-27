У понеділок, 28 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на майже 50 вулицях Львова. Такоє протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде у Зимній Воді та Брюховичах, повідомило «Львівобленерго» у Facebook.

У Львові світла не буде за такими адресами:

Кирилівська 7, 9;

Моринецька 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а;

Копача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 7А, 8, 9;

Пташина 7;

Спокійна 2, 4, 4А, 6;

Терлецького 11, 17А, 17Б, 37, 5, 53, 55, 57, 7, 9;

Колісна 10, 42, 44;

Морозна 11, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9 8-й;

Скнилівський провулок 6, 8, 8а, 8б, 8В;

Багряного 32, 34, 34А, 36, 36а, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 59А, 61, 63, 65, 7А;

Вагилевича 2;

Ген.Григоренка 1А, 3, 4, 5;

Гнатюка 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 20 -22, 20-22, 20/22, 22А, 24;

Грінченка Б. 10, 11А;

Гребінки 10, 10/7А, 4/3, 6, 7, 8, 9;

Затишна 2, 4, 5;

Зубрівська 1А, 1Б;

Кондукторська 16, 20а, 26, 30, 30А;

Костюш 24, 24/4;

Кравченко 8;

Кузневича 14;

Левицького К., 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82-А, 84, 96;

Листопадового Чину 1, 3, 3/2, 54;

Любінська 44;

Мідна 2;

Медведецького 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;

Менцинського 1, 2, 2/4, 3, 7, 8;

Народна 20;

Окружна 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15 а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 72, 8, 9;

Проста 24;

Рівна 15;

Сихівська 44;

Стороженка 23, 29, 31, 37;

Сулими 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 51, 53, 9;

Сулими-Кондукторська 15-29, 29; Суха 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 8, 9;

Шараневича 1, 10, 11, 15, 17, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а;

Шопена 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

2-й Скнилівський провулок 10, 12, 16;

3-й Скнилівський провулок 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 9, к.н.0264;

4-й Скнилівський провулок 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23А, 7, 9, 9а;

5-й Скнилівський провулок 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9;

6-й Скнилівський провулок 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 17, 19, 7, 8, 9, 9А;

7-й Скнилівський провулок 11, 13, 15, 18, 20, 7, 7а, 9;

Залізнична 14, 18, 23а, 25, 27, 42, 42а, 46, 48, 50, 94;

Чоловського 1, 3, 5;

Щирецька 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 32

У Брюховичах електроенергію відімкнуть на вулицях:

Івасюка 56б;

Ягідна 3, 5, 6А, 7, 7а, 9, 9а

У Зимній Воді світло вимкнуть в усіх будинках на таких вулицях:

Кобилянської;

Бічна Галицька;

Бічна Заньковецька;

Барановського;

Богуна;

Гагаріна;

Героїв Небесної Сотні;

Гоголя;

Городоцька;

Дяченка;

Заньковецької;

князя Святослва;

Кобилянської;

Куліша;

Левицького Н.;

Мазепи;

Миколайчука;

Олеся;

Опільського;

Піднірянки;

Підкови;

Палія;

Руданського;

Сірка;

Сагайдачного;

Свободи;

Тичини;

Хвильового;

Хмельницького;

Шептицького;

Шухевича.

Нагадаємо, 21 березня «Львівобленерго» попередило споживачів, що вони відновлюють планові ремонтні роботи. Це може створити певні незручності, однак мешканців просять з розумінням ставитись до відключень електроенергії на час ремонтних робіт.