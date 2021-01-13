У середу, 13 січня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Відтак частина вулиць у Львові та Винниках будуть без електропостачання. Також впродовж дня без електрики будуть окремі вулиці у селах Гамаліївка, Малехів та Нове Село.

За інформацією Гарячої лінії міста Львова, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть:

Галицький район: вул. Федорова, 2; вул. Вірменська, 30, 31, 33;

Залізничний район: вул. Зоряна – всі; вул. Підміська – всі; вул. Бабія – всі;

Франківський район: вул. Мельника, 1-14; вул. Антоновича, 49-60, 62, 64; вул. Художня – всі; вул. Коновальця, 34-60а, 35-67; вул. Грюнвальдська, 1-4; вул. Героїв УПА, 73, 76;

Личаківський район: вул. Винниківська – всі; вул. Букова – всі; вул. Ялівець – всі; вул. Січнева, 1-12; вул. Зборівська – всі; вул. Січнева – всі; вул. Милорадич – всі; вул. Дріжджова – всі; вул. Помарянська, 1-10; вул. Базальтова – всі; вул. Гранітна – всі; вул. Личаківська, 164-281; вул. Бахматюка – всі; вул. Полуднева – всі; вул. Генерала Грицая – всі; вул. Родини Крушельницьких – всі; вул. Холодного – всі; вул. Олени Теліги, 1-17.

У Винниках до 17:00 без електропостачання будуть мешканці вулиць: Франка, 51-77; Коперника, 1-15; Незалежності, 1-34; Загороддя, 1-18а.

Також із 9:00 до 17:00 без електроенергії у с. Гамаліївка будуть мешканці вулиці Лесі Українки. У с. Малехів без електроенергії будуть вулиці: Крушельницької, 1; Бандери, 5, 11, 15, 17; Дорошенка, 11Б, 12Б; Київська, 1А; Коновальця, 51-76; Наливайка, 15, 33; Шевченка, 35-96. У с. Нове Село без електроенергії будуть повністю вулиці Гагаріна та Зеленої, а також вулиць Польова, 1-5 та Шевченка, 20, 23.