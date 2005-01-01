У четвер, 7 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова та Брюховичах. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Залізничний район: вул. Широка, 72, 82, 76, 84, 86, 78.

Личаківський район: вул. Аральська (всі будинки), вул. Олеся, 11-24, крім 17 та 19, вул. Ольжича, 1-7, 2-12, вул. Теліги всі будинки, крім 14-24 (парні).

Брюховичі: вул. Балабанівка (всі будинки), вул. Вербова (всі будинки), вул. Над ставом (всі будинки), вул. Пляжна (всі будинки),вул. Потічок (всі будинки).

Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.