Львівщина збільшуватиме виробництво овочів

На Львівщині планують збільшити на 7% території для вирощування овочів, однак цього недостатньо, щоб компенсувати роботу аграріїв Херсонщини. На брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації у четвер, 15 червня, розповіли, як окупація і підтоплення Херсонщини впливають на аграрний сектор Львівщини.

«Катастрофа, яка відбулася на Херсонщині, обов'язково вплине на аграрний сектор Львівщини, тому що вже другий сезон поспіль Україна залишається без головного овочевого регіону. Що таке дефіцит овочів, ми дізналися торік. З окупованої території не було постачання. Всі ми побачили цибулю по 55 грн за кг, моркву по 50 грн за кг. Про такі ціни ми навіть не могли й думати. Україна залишалася недоімпортером овочів практично весь сезон. Наступний сезон, скоріше за все, також буде дефіцитним», – говорить директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

За словами посадовиці, від початку війни Львівщина збільшувала посівні площі під всіма видами аграрних культур. Не стали винятком і овочі. Тетяна Гетьман зазначила, що аграрії Львівщини збільшували посівні площі для деяких культур.

«Бачимо сталу тенденцію зростання виробництва цих культур, починаючи з 2018 року. Посівні площі під буряком, картоплею, морквою, капустою і під цибулею збільшилися на 30%, а деякі на 50%. Буде збільшення виробничої площі і на інших регіонах, тому, скоріше за все, ціни не будуть настільки високі, як в цьому році. Проте все одно вони будуть залишатися вище середнього показника за останні п'ять років. Не зможемо компенсувати вирощування овочів, яке було на Херсонщині. Наприклад, Україна ще до війни за рік виробляла близько півтора мільйона тонн цибулі. З нього приблизно 600 тисяч тонн – це був Херсон. А Львівщина вирощує 65 тисяч тонн цибулі», – пояснює Тетяна Гетьман.

Агровиробник з Львівщини, який представляє агрофірму «Дзвони», Зеновій Максимишин говорить, що не можна різко збільшити виробництво агрокультур. Він з тривогою очікує на збір урожаю 2023 року. Проте чоловік впевнений, що показники будуть добрими.

«Кожен новий гектар якоїсь культури вимагає більше зусиль та засобів. Попри дуже складну весну нам вдасться цього року через зрошування отримати високі врожаї. Я теж прогнозую, що ціни будуть менші. Торік були дуже високі, бо на внутрішньому ринку не було продукції південних областей, наклалися й природні катаклізми. Навіть у Європі не виконали план зі збору овочів. Особливих проблем не було з урожаєм 2021-2022 років. Цьогоріч є великі тривоги, пов'язані з тим, що були великі затрати на вирощування нових культур, піднялися ціни на дизпаливо, засоби захисту рослин, добрива. У нас великі витрати на логістику. Західні наші сусіди не дуже доброзичливо ставляться до нас, коли продаємо їм свій врожай», – розповів Зеновій Максимишин.

Керівник херсонського підприємства «Аглонер» Олександр Кравцов торік релокував компанію на Львівщину. До війни він вирощував овочі на 60 га землі. Наразі у Мостиському районі він орендує 25 га.

«Почалася війна і ми в перший день поїхали. Вся техніка і все, що в нас було, лишилось там. Я сам львів'янин і друзі мене запросили до себе в Мостиський район. Тут все залежить від погодних умов. Вони підходять, тільки треба полив. З цим набагато важче, ніж на Херсонщині. Я орендую 25 гектарів землі. Якщо все добре, то братиму в оренду землю і розширюватимусь. Продукцію експортую на внутрішній ринок», – сказав Олександр Кравцов.

Тетяна Гетьман додала, що посівні прощі під овочі борщового набору на кінець 2023 року збільшать на 7%. Вона зазначила, що другий сезон поспіль на Львівщині діє програма з відшкодування приблизно 50% від вартості високопродуктивного насіння. Крім цього, у регіоні надаватимуть гранти на встановлення теплиць.