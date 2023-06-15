Також у Розсаднику можна отримати поради про вирощування рослин

У неділю, 18 червня, у просторі міського садівництва і городництва «Розсадник», що в парку Залізна вода, відбудеться обмін рослинами, насінням і саджанцями, долучитись до якого можуть усі охочі.

«Трапляється, що домашнім рослинам стає затісно, було вирощено забагато розсади, закуплено зайве насіння. Ми б хотіли, щоб такі рослини отримали шанс потрапити в руки, які готові ними опікуватися», – говорить співкоординаторка простору «Розсадник» Анжеліка Зозуля.

Умови обміну прості:

ділитися можна насінням, живцями, саджанцями, рослинами та аксесуарами для вирощування;

поширюватися можуть тільки здорові рослини і тільки безкоштовно.

Крім фізичного обміну організатори заохочують також до обміну досвідом, спостереженнями, порадами, пов’язаними із садівництвом і городництвом.

Охочим поділитися або прихистити рослини потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Адреса простору «Розсадник»: парк Залізна Вода, між вулицями Мушака та Дібровна. Вхід – навпроти ставка, поруч з яким розміщено інфостенд з логотипом простору.

Захід проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.