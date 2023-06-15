У Львові простір міського городництва «Розсадник» проведе обмін рослинами і насінням
Долучитись до обміну можуть усі охочі поділитися або прийняти рослини
У неділю, 18 червня, у просторі міського садівництва і городництва «Розсадник», що в парку Залізна вода, відбудеться обмін рослинами, насінням і саджанцями, долучитись до якого можуть усі охочі.
«Трапляється, що домашнім рослинам стає затісно, було вирощено забагато розсади, закуплено зайве насіння. Ми б хотіли, щоб такі рослини отримали шанс потрапити в руки, які готові ними опікуватися», – говорить співкоординаторка простору «Розсадник» Анжеліка Зозуля.
Умови обміну прості:
- ділитися можна насінням, живцями, саджанцями, рослинами та аксесуарами для вирощування;
- поширюватися можуть тільки здорові рослини і тільки безкоштовно.
Крім фізичного обміну організатори заохочують також до обміну досвідом, спостереженнями, порадами, пов’язаними із садівництвом і городництвом.
Охочим поділитися або прихистити рослини потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням.
Адреса простору «Розсадник»: парк Залізна Вода, між вулицями Мушака та Дібровна. Вхід – навпроти ставка, поруч з яким розміщено інфостенд з логотипом простору.
Захід проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.