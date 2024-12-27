На Львівщині працюють близько 400 компаній в галузі харчування

Доходи ресторанної галузі України за час війни зросли на 26% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. У 2023 році компанії галузі отримали 31,6 млрд грн чистого доходу і Львівська область тут входить у трійку лідерів.

Такі дані наведені в дослідженні динаміки в сегменті ресторанних послуг в Україні, проведеного аналітиками YouControl Market.

За даними аналітиків, з 2021 до 2023 року гастроіндустрія в Україні отримала такі доходи:

2021 – 25 млрд грн;

2022 – 17,3 млрд грн;

2023 – 31,6 млрд грн.

Чистий дохід у 31,6 млрд грн в 2023 році – це на 120% більше, аніж дохід галузі в 2022 році, коли спостерігався суттєвий спад через початок повномасштабної війни, і на 26% більше, ніж у рік до вторгнення Росії.

У 2023 році лідерами за чистим доходом галузі стали:

Київ – 23 млрд грн чистого доходу (72% від загального доходу індустрії, +160,2% доходу до 2022 року);

Дніпропетровська область – 1,6 млрд грн (5% від загального доходу, +31,8%);

Львівська область – 1,4 млрд грн (4,4% від загального доходу, +64%).

Торік в Києві працювали понад 1,2 тис. компаній гастроіндустрії, на Дніпропетровщині активними були понад 200 компаній, на Львівщині – понад 400.

Які компанії заробили найбільше

У 2023 році найбільше заробила компанія McDonald's – понад 12,9 млрд грн або майже 40% усього доходу галузі. Франчайзі KFC у різних регіонах України спільно забезпечили 2,5 млрд грн доходу.

Серед інших відомих брендів у десятці:

«Пузата Хата» – майже 951 млн грн;

Domino's Pizza – понад 369 млн грн;

мережа ресторанів японської кухні Сушія – понад 322 млн грн;

Salateira – майже 289 млн грн;

Wog Кафе – майже 174 млн грн;

Tarrantino Family – майже 138 млн грн.

Бюджетні гроші

У 2023-2024 роках компанії гастрономічної індустрії отримали майже 1,3 млрд державного фінансування. 20 найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% коштів із держбюджету. Ідеться про перемогу в тендерах на послуги харчування, що замовляли різні державні і комунальні компанії, органи місцевого самоврядування тощо.

Тут серед лідерів також є компанія зі Львівщини – ТОВ «Лаяр Сіті», що за два роки залучила 81,4 млрд грн на тендерах, перебуває у цьому рейтингу на третьому місці. Компанія, за даними сервісу YouControl, належить Євгену Шаруну, який також є керівником ТОВ «Погулянка Інвест» з групи народного депутата з фракції ЄС Андрія Лопушанського.

Малі підприємці

За роки повномасштабної війни в Україні також зросла кількість ФОПів, що надають послуги харчування. Найбільше нових ФОПів в цій галузі за 2023 рік та 11 місяців 2024 року відкрили у:

Києві – 4,2 тис.;

Дніпропетровській області – 2,5 тис.;

Львівській області – 2,3 тис.;

Київській області – 2,2 тис.

Додамо, що аналітики включили у вибірку всі компанії, що задекларували дохід у фінансовій звітності, з такими основними кодами діяльності:

діяльність ресторанів;

постачання готових страв;

інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

обслуговування напоями.

Для аналізу використовувались річні показники фінансової звітності за 2021, 2022 та 2023 роки. Усі показники обраховані у номінальному вираженні в гривнях, без урахування інфляції та зміни валютного курсу.