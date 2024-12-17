Григорій Ткаченко і Ніка Лозовська під час церемонії нагородження

У вівторок, 17 лютого, в Центрі Шептицького УКУ відбулася церемонія вручення нагороди «Світло справедливості». Цьогорічними лауреатами стали голова фермерського господарства «Напорівське» з Чернігівщини Григорій Ткаченко і бренд-шеф ресторану Dyzingoff з Одеси Ніка Лозовська. Про це повідомляє пресслужба УКУ.

«Цією нагородою ми передаємо потужний сигнал – Україна єдина у зусиллі стояти, вижити, свідчити, бо навіть у найжахливіших обставинах можна лишатись людьми. Саме тому ми вшануємо нині двох підприємців, але разом з ними й інших багатьох простих громадян, які і творять океан», – сказала членкиня капітули нагороди, викладачка УКУ Ірина Старовойт.

Григорій Ткаченко – фермер із села Лукашівка в Чернігівській області. Незважаючи на масштабні руйнування, завдані російськими військами, він зміг зберегти свою справу і продовжує працювати над її відновленням. Фермер організував спротив російським нападникам і допомогу ЗСУ та мешканцям навколишніх сіл.

Ніка Лозовська – українська шеф-кухарка, співзасновниця та бренд-шеф ресторану Dyzingoff в Одесі, що відомий сучасною інтерпретацією локальної кухні. Митрополит Борис Ґудзяк назвав лауреатку прикладом стійкості та адаптивності українського бізнесу в умовах війни.

Під час церемонії також вручили стипендії від капітули «Світло Справедливості» для студента 4-го курсу Школи права УКУ Ярослава Овчарука, який допомагає військовим у Юридичній клініці УКУ.

Оскільки цього року виповнюється 10 років з дня смерті засновниці нагороди Анастасії Шкільник, яка цінувала музику і мистецтво, у пам’ять про неї капітула спільно з UCEF Канади вшанували молодих артистів. Під час урочистостей виступили Марі Чеба та Влада Бучко, яких нагородили додатковою премією «Світла справедливості».

Довідково. Нагорода «Світло справедливості» заснована у 2010 році з ініціативи канадійки українського походження Анастасії Шкільник на честь її батька доктора Михайла Шкільника, юриста, громадського і політичного діяча часів визвольного руху в Україні 1917-1920 років. Співзасновником премії став тодішній ректор УКУ Борис Ґудзяк.

Щороку нагороду вручають представникам різних сфер: правозахисникам, активістам, медикам, волонтерам, військовим. Свого часу лауреатами стали правозахисники Лариса Заливна й Мустафа Джемілєв; медики, які рятували людські життя під час пандемії коронавірусу, Іван Венжинович (посмертно) й Ольга Мартиненко; активіст у галузі довкілля Дмитро Карабчук; журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька; волонтери Тарас Чмут і Марія Берлінська; громадські діячки Аліна Михайлова і Катерина Прокопенко. Першим лауреатом у 2010 році став шістдесятник Євген Сверстюк.

Нагорода «Світло Справедливості» покликана привернути увагу до ціннісного лідерства в Україні, до важливості моральних принципів та популяризації прикладів такого лідерства в українському суспільстві.