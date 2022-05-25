Кошти від військових облігацій використовують на потреби ЗСУ

Львівська обласна військова адміністрація придбала військові облігації внутрішньої державної позики на суму 200 млн грн. Військові облігації купили за рахунок перевиконання доходів обласного бюджету.

«Завдяки перевиконанню планових завдань обласного бюджету за доходами у нас з’явилися певні додаткові кошти. У цей непростий час їх можна було б використати по-різному. Ми вирішили вибрати той варіант бюджетних капіталовкладень, який максимально сприятиме наближенню нашої спільної перемоги – придбати військові облігації внутрішньої державної позики. 24 травня 200 млн грн з обласного бюджету пішли за цим призначенням», – повідомив департамент фінансів Львівської ОВА у середу, 25 травня.

При цьому ЛОВА подякувала уряду та Державному казначейству за законодавче спрощення процедури придбання облігацій та супроводження цього процесу.

У прес-службі ЛОВА уточнили ZAXID.NET, що купівлю військових облігацій за рахунок обласного бюджету здійснили вперше.

Військові державні облігації випускає Міністерство фінансів України. Кошти від цих облігацій використовують на потреби ЗСУ та інші фінансові потреби держави в умовах воєнного стану. При купівлі облігацій держава гарантує повернення всієї суми інвестиції та виплату відсотків.