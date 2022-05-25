За 23,5 млн грн передбачені на ліквідацію ямковості та поточний ремонт

Львівська обласна військова адміністрація розподілила 23,5 млн грн на ремонт та утримання місцевих та комунальних доріг Львівщини. Відповідне розпорядження підписав голова ЛОВА Максим Козицький.

Розпорядженням голови ЛОВА від 20 травня, затверджено переліки доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності, які ремонтуватимуть у 2022 році на період дії воєнного стану.

Затверджені переліки доріг, де проводитимуть ремонти (фото ZAXID.NET)

20 млн грн розподілено на експлуатаційне утримання 19 доріг, ще 3,5 млн грн передбачено на ремонт та утримання доріг Самбірської міської громади. За ці гроші на дорогах планують ліквідувати аварійну ямковість, а в Самбірській громаді – провести поточний ремонт доріг пневмоструменевим методом.