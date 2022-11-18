ЗРК Тор-М2 російської армії

Аеророзвідка львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищила на Луганщині російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2. Про це 18 листопада повідомив «Мілітарний» з посиланням на командира взводу БПЛА 80 десантно-штурмової бригади Ігоря Сидоренка.

На вогневу позицію російського зенітно-ракетного комплексу в тилу противника український підрозділ аеророзвідки натрапив під час розвідувальної операції.

«Спочатку нам пощастило, що сучасний російський ракетний комплекс Тор-М2 вартістю 30 млн доларів не влучив в наш літачок своєю ракетою вартістю 80 тис. доларів. Нам пощастило, помітивши поруч розрив ракети, не злякатися другого пуску, а по сліду ракети знайти і відстежити, куди цей комплекс сховався», – пояснив Ігор Сидоренко.

Розвідники передали відеоматеріали, за якими встановили точну геолокацію та координати окупантів – біля траси між селом Нежурине та Дачне Сватівського району.

Російські військові невдало запустили зенітну ракету по українському безпілотнику, після чого вирішили перемістити Тор-М2. Однак оператор безпілотника 80-ї бригади вистежив російських зенітників аж до запасної позиції в лісі біля села Дачне. Там росіяни намагались сховати свою техніку, та українські розвідники скоригували вогонь артилеристів, які поцілили у російський ЗРК.

«Потім, в рамках того ж польоту, нам пощастило скорегувати стрільбу гаубиці М777 так, що на максимальних для гармати відстанях найближчий розрив був в декількох метрах від установки, а це значить, що антени Тора пошкоджені і комплекс надовго (може назавжди) вийшов з ладу», – додав командир взводу БПЛА.

Як пояснює «Мілітарний», максимальна дальність стрільби гаубиці М777 становить 24,7 км звичайним снарядом та 30 км – активно-реактивним. Снаряд гаубиці упав за декілька метрів від цілі, що мало б призвести до чисельних уражень легкоброньованої машини ударною хвилею та осколками. Такі ушкодження мають вивести з ладу Тор-М2 на довгий час.

Тор-М2 – це російський зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для ураження літаків, гелікоптерів, ракет, авіабомб та безпілотних літальних апаратів. Він може виявляти цілі на дальностях до 27 км, уражати на дистанції до 12 км та на висоті до 6 км. Одна самохідна пускова установка може нести 16 ракет.