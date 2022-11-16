Протягом минулого дня Сили оборони завдали ударів по загарбниках на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси, виконавши понад 50 вогневих завдань, йдеться у зведенні оперативного командування «Південь», опублікованому в ніч на середу, 16 листопада.

«Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси та виконали понад 50 вогневих завдань», – повідомили військові.

Як зазначили у командуванні, за результатами вогневого ураження ліквідовано17 загарбників та знищено і пошкоджено 15 одиниць автобронетехніки, 2 самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотник типу «Орлан-10».

Окрім того, знищено 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках Херсонської області. Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Нової Каховки напередодні повідомила про втечу з міста через постійні обстріли ЗСУ.