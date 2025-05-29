Конкретні проєкти, обмін досвідом і розширення можливостей на сусідні громади, збір інформації та «домашні завдання» у вигляді аналітики та готових рішень. Усе це обговорили представники громад Львівської агломерації, обласного управління економіки під наглядом фахівців, які модерували роботу в групах. Відтак на черзі – проєкти і напрямки руху, які, цілком можливо, використовуватимуть в усій країні. Адже Львівська агломерація може стати навіть на законодавчому рівні пілотом для схожих об’єднань задля відновлення України і створення точок росту.

Реалізовуючи Стратегію розвитку Львівської агломерації, створену за підтримки експертів Ради Європи і затверджену Львівською обласною військовою адміністрацією, уже маємо непогані міжнародні здобутки. Зокрема асоціація громад стала регулярним і рівноцінним партнером у кількох міжнародних об’єднаннях метрополій та бере участь у проєктах світового рівня. Зокрема ідеться про Sponge (природоохоронні заходи щодо водних ресурсів і боліт зокрема), Smooty від Intereg Europe (подолання транспортної ізоляції сільських громад Львівської агломерації шляхом створення сталої, екологічно безпечної та доступної системи мобільності), програми поводження з безпритульними тваринами від METREX, логістичні дослідження у Львівській агломерації як хабі міжнародного значення. Одним із значущих напрямків також є безбар’єрність – в умовах війни в Україні та росту числа ветеранів ця тема стає актуальною, як і реабілітація солдатів.

Ключові напрямки роботи – сміття, мобільність і транспорт, освіта й культура – на стратегічній сесії обговорили у групах, аби напрацювати конкретні рішення. Щоправда, насамперед обговорили допомогу військові та країні. Зокрема щодо виготовлення дронів і відповідних навчань, підготовки населення та патріотичного виховання молоді.

Щодо останнього, то громади Львівської агломерації мають широке коло пропозицій, які оформлять у проєкт. До прикладу, ідеться про спільні вишкольні та навчальні табори не тільки влітку, під час канікул, але й упродовж навчального року в школах. Відтак у шкільній освіті Львівської агломерації планують гуртом покращувати якість навчання та узятися за якісніше викладання основ підприємництва для дітей. До такого готові долучитися місцеві виробництва і бізнесмени. Початком такої освітньої співпраці уже стали літні табори агломерації і дитячий туризм.

«Є мотивація до того, щоби дітей і освітян вивести за межі своєї громади як в частині просто розважальній, так і краєзнавчій. Мені здається, добре відгукнулася і пропозиція щодо професійної орієнтації та розвитку підприємництва. Тобто показати реальні підприємства, освітні заклади, сучасно обладнані, щоби трошки зруйнувати цей стереотип професійно-технічної освіти. Ми маємо для цього всі ресурси» - підсумував дискусію консультант Ради Європи Маркіян Дацишин.

Вивести години предмета основ підприємництва в окремий магістерський курс – домашнє завдання для освітніх посадовців громад. Як і подумати про спортивну компоненту – змагання межи громадами та школярами, наприклад із шахів, аби діти розвивалися усебічно. Цьому мають сприяти також і аналіз місцевих ремесел – бо то матеріальна і нематеріальна спадщина Львівської агломерації.

Із найнагальніших напрямків поводження із відходами є спільним і гострим інтересом усіх учасників Львівської агломерації.

«Ми всі готові співпрацювати – це номер один у пріоритетах. З чого почати цю історію? Хоча би зі спільного плану… І паралельно робити морфологію відходів у Ваших громадах. Без цього ви наче будуєте будинок без розуміння, на чому він стоятиме. Який робити роздільний збір, на чому акцентувати – на перевантаженні, відходах із зелених насаджень чи великогабаритному смітті? Можливо, у вас взагалі цього немає? Треба це розуміти», – пояснив логіку процесу фахівець з поводження із ТПВ, директор ЛКП «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами» Петро Кінаш.

Фахівець радить насамперед подбати про культуру поводження в кожній громаді агломерації – адже вона формуватиме на роки чи навіть на десятиліття сміттєву сферу регіону. Де облаштувати спільні пункти прийому чи зробити сміттєві міні-хаби для 2-3 сусідніх громад? Як податися на спільний грант для отримання дробарок чи мінісортувальних ліній? Які форми співпраці із п’яти запропонованих державою щодо відходів обрати? Таке «домашнє завдання» щодо сміття отримали усі учасники стратегічної сесії.

Так само доведеться обробити і транспортне запитання. Тут також чимало проблем. Починаючи від спільного перевезення людей до пільговиків. Майже 0,5 млн пільгових поїздок на місяць лише у Львові – цифри насправді великі. Зараз громади отримають інформацію, які саме категорії із їхніх мешканців отримують ці пільги. Наступний крок – управління цим процесом.

«Поки що не відчувається спільного інтересу до того, що ви хочете зробити спільний маршрут, до прикладу, Львів-певна громада, яким ви будете управляти. Схема наявна: область організовує маршрути, хоча ви розумієте, що до них є питання. Значить, треба шукати й інші моделі, щоби мешканці отримували кращий транспорт», – зауважив експерт з питань транспорту та мобільності Egis Україна Ігор Могила.

Чималий шмат роботи залишається і в частині велосипедного руху. Велопоїздки як засіб транспорту доїзду з громад до Львова наразі не розглядали як слід. Велотуризм із Львова до громад пропрацьований краще. Але у групі транспорту проговорили конкретику – як-от будівлю велодоріжок на грантові кошти або інвестиційні зобов’язання девелоперів щодо територій.

Потенціал щодо туризму та інвестицій – наприклад у царині харчування і унікальних кулінарних рецептів – став ще одним із побічних напрямків, які випливали із попередніх обговорень. Домашня робота для громад Львівської агломерації – пропрацювати усі попередні рішення та у стислі терміни викласти їх для мешканців і почати втілювати. «Ніхто не обіцяв, що буде легко… Потрібно громадам спілкуватися і напрацювати дороговкази, куди далі рухатися. Ми всі є Львівська агломерація. Ми готові підсилювати, бути майданчиком і проєктним офісом», – наголосив виконавчий директор Асоціації «Львівська агломерація» Роман Кізима.

Діяльність здійснюється за підтримки та сприяння Програми Ради Європи «Посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки відновлення України».