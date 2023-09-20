Юлія Ткач поступилася у фіналі китаянці

У вівторок, 19 вересня, львівська борчиня Юлія Ткач посіла другу сходинку на Чемпіонаті світу з вільної боротьби, що проходив у Сербії. 33-річна Юлія Ткач виступала у ваговій категорії 59 кг і поступилася китаянці, повідомляє управління молоді та спорту ЛОВА.

Юлія Ткач тренується у Львівській обласній школі вищої спортивної майстерності і є заслуженою майстринею спорту України. Вона вже ставала чемпіонкою світу, а також є триразовою чемпіонкою Європи.

Тренерами Юлії Ткач є Олександр Ткач та Юрій Копитко. Обласне управління молоді та спорту нагородить спортсменку 40 тис. гривень, а також преміює її тренерів.

Юлія Ткач (зліва) під час нагородження переможців чемпіонату світу з вільної боротьби

Як додали в управлінні спорту, загалом Львівщину на змаганнях у складі національної збірної представляли 5 спортсменів. Окрім Юлії Ткач, виступали також Оксана Лівач, Манола Скобельська, Тимур Гудима та Лілія Горішна.