32-річна львівська спортсменка Наталя Морквич

Шпажистки Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва, Наталія Морквич, Надія Дьолог вибороли срібло Паралімпіади у Парижі на командних змаганнях з фехтування на візках. У пресслужбі Львівської міської ради у неділю, 8 вересня, розповіли, що 32-річна Наталя Морквич є заслуженою майстеркою спорту України з парафехтування.

Львівська спортсменка виступає у фехтуванні на рапірі та шаблі. Її тренерами є Світлана Колеснікова та Пилип Колесніков.

Нагадаємо, що Наталія Морквич у 2007 році потрапила в ДТП, після якої втратила ногу. За свою кар'єру фехтувальниця виборола більше як сотню нагород на українських та міжнародних змаганнях, стала чемпіонкою та призеркою Європи і світу.

Додамо, що Україна завершила Паралімпіаду в Парижі зі срібною нагородою та двома бронзами у парафехтуванні. Загалом українським паралімпійцям вдалось вибороти 80 медалей.