Львівська художниця Уляна Томкевич презентує сакральну виставку ікон «Про Тому»

Ким був апостол Тома і який сенс був у тому, що він не одразу увірував у воскресіння Христове. У галереї «ІконАрт» відкрила персональну виставку львівська художниця Уляна Томкевич.

Тома або Хома був одним із 12 апостолів. Його ми знаємо із біблійного сюжету, де після Воскресіння Тома сказав, що не повірить, поки не вкладе палець у рани Христові. Але після того він першим назвав Ісуса Богом. Саме його обрала головним героєм свого проекту Уляна Томкевич.

«Він не побоявся, він не став десь осторонь, цей свій сумнів не притаїв, тобто він мав сміливість вийти і сказати: так, я не вірю. І Бог не відкинув Тому, не сказав: як ти міг. Він сказав: ось тобі доказ. Тобто це є нормально засумніватися, кожна людина може засумніватися і Бог її не відкине, він дасть доказ. Тому образ Томи для мене особливо цікавий», ‒ пояснює суть свого проекту Уляна Томкевич.

Ікона із Томою ‒ центральна на виставці, інші ж продовжують тему віри ‒ це Таємна вечеря, Богородиця, рай. Уляна Томкевич має власний впізнаваний стиль, хоча за основу все ж бере традиційний візантійський іконопис. Бо ж авторка вчилася на кафедрі сакрального мистецтва львівської академії.

«За технологією ‒ це є дошка, класична дошка залевкашена, з дотриманням повністю технології. Використовувала я пігменти на жовтковій емульсії, отак на перший погляд не скажеш, але насправді, технологія чисто класична ‒ візантійський іконопис. Єдине, в стилістиці я почала маленький пошук», ‒ додає авторка.

Зустрітися особисто з авторкою публіка зможе у вівторок.

«Буде авторська екскурсія у вівторок, 12 червня, о 18 годині. Попередньо не потрібно реєструватися, головне бажання і прийти на Вірменську, 26», ‒ розповідає арт-менеджерка галереї «IсonArt» Вікторія Ваславська-Панас.

Виставка триватиме до 1 липня.