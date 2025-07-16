Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію «Маркетинг і Комунікації» сплатити міській раді Львова майже 500 тис. грн боргу за паркування. Компанія облаштувала паркувальний майданчик на вул. Куліша, однак не платила за користування комунальною ділянкою.

Як вказано в матеріалах справи, у 2021 році департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради уклав із ТзОВ «Маркетинг і Комунікації» договір про користування комунальною ділянкою на вул. Куліша під паркувальний майданчик на 33 місця.

У 2023 році міська рада односторонньо розірвала договір, бо компанія «Маркетинг і Комунікації» не сплачувала за користування землею й заборгувала 443,3 тис. грн. Через це міська рада звернулась в суд.

Враховуючи обставини справи, суддя Марʼяна Король позов ЛМР задовольнила і зобовʼязала ТзОВ «Маркетинг і Комунікації» сплатити міській раді 443,3 тис. грн боргу, 75,6 тис. грн інфляційних витрат, 18,8 тис. грн відсотків і 8 тис. грн судового збору.

ТзОВ «Маркетинг і Комунікації» зареєстроване у 2011 році та належить громадянину Узбекистану Мухаммаду Равшанбеку угли Кенжаєву.