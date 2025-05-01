Паркувальний майданчик розташований з правого боку проїзної частини вул. Ірини Фаріон

ЛКП «Львівавтодор» облаштував платний паркувальний майданчик на вул. Ірини Фаріон. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.

Зазначається, що нова парковка запрацювала з четверга, 1 травня. При цьому, на самій вулиці змінили схему організації дорожнього руху.

«Паркувальний майданчик розташований з правого боку проїзної частини (зі сторони парку). Паркування з лівого боку вулиці – заборонено, встановлено відповідний знак 3.34 “Зупинка заборонена”», – повідомили в «Львівавтодорі».

Майданчик для паркування розташований у третій паркувальній зоні. Тут налічується 11 паркомісць, з них 2 – для людей з інвалідністю. Паркмайданчик працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8:00 по 20:00. Вартість – 20 грн/год. Оплатити парковку можна готівкою та безготівково

Безготівково оплатити паркування можна через QR-код на інфощиті. Без сканування QR-коду через додатки àbank24, Приват24 і сервіси UNIP, EasyPay. Готівкою можна сплатити через термінали EasyPay на вул. Дорошенка, 37 (у магазині «Рукавичка»), вул. Листопадового Чину, 11.