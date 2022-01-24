Першу пересадку серця дитині провели у Львові у вересні 2021 року

Перше територіальне медичне об’єднання м.Львова увійшло у трійку лідерів за кількістю проведених у 2021 році трансплантацій органів. Торік тут провели 53 трансплантації (нирок, серця, печінки, легень та рогівки). Частина з них – унікальні для нашої країни, повідомило 24 січня Міністерство охорони здоров'я України.

Більше трансплантацій, ніж у Львові, провели лише в столиці, в Національному Інституті хірургії та транслантології ім.О. Шалімова – 75. А на третьому місці Київська обласна лікарня – 43.

«У вересні в закладі вперше в історії України спільно з польськими колегами провели трансплантацію серця дитині. Пересадку здійснили 13-річному хлопцеві з села Зарудці, що на Волині. Останній місяць до операції через критичний стан дитина перебувала в реанімації», – сказано у повідомленні МОЗ.

Цього ж дня була проведена перша в Україні успішна трансплантація легень 56-річному львів’янину, який мав хронічну хворобу легень і декілька років не виходив з квартири, оскільки був киснезалежним.

Нині обидва пацієнти почуваються добре, мають можливість жити повноцінним життям і навіть займаються спортом.

Наразі медзаклад продовжує активно розвивати напрямок трансплантації. У серпні 2021 року тут відкрили сучасний Центр трансплантології з операційними та реанімаціями, сформовані професійні команди спеціалістів.

У планах закладу – розвиток трансплантації кісткового мозку. Для цього у ТМО створюється спеціалізоване відділення трансплантації кісткового мозку, фахівці якого зможуть надавати допомогу українцям з раком крові, апластичними анеміями та імунодефіцитами.

На початку 2022 року у дитячій лікарні ТМО вперше в Україні пересадили печінку однорічному малюкові від посмертного донора.