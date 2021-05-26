Львівська школярка Анна Гук підготувала виступ на тему захисту безпритульних тварин

Школярі Львівської лінгвістичної гімназії змагаються за участь у відборі на міжнародний конкурс учнівських промов «Знайди свій голос». Підтримати школярів можна, проголосувавши на сайті.

Конкурс промов проводять серед учасників програми соціально-емоційного навчання дітей «Лідер у мені» (Franklin Covey Education). Він відбувається шостий рік поспіль, але Україна вперше у ньому братиме участь. Цьогоріч подалися 1000 учасників із 24 країн світу, з України – 18 (Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Суми, Харків).

Львівська лінгвістична гімназія підготувала два виступи – «Найпоширеніші проблеми підлітків» та «Любімо тварин, і світ стане кращим». Проголосувати за них можна до 28 травня у номінації глядацьких симпатій. У випадку перемоги львів’яни використають грант 500 USD для закупівлі їжі та підстилок для собак ЛКП «Лев».

Як пояснила ZAXID.NET координаторка національного відбору Ганна Гаврилів, на міжнародному конкурсі Україну представлятиме один делегат у кожній із номінацій (діти 5-10 років, діти 11-15 років, школа, сім’я). Хто з України пройде відбір на міжнародний конкурс, вирішуватиме експертне журі – Тарас Тополя, Ірма Вітовська-Ванца, Лілія Гриневич, Олександр Шипка, Наталія Попович та Василь Мірошниченко. Переможці міжнародного конкурсу отримають приз 1-2 тис. доларів.

«Знайди свій голос» – конкурс учнівських промов для розвитку лідерського потенціалу дітей через соціальні ініціативи. Його організовує команда Franklin Covey Education, що понад 30 років напрацьовує освітні програми для 150 країн.