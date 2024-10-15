На вул. Сербській, 5 розташована триповерхова занедбана камʼяниця

Камʼяницю на вул. Сербській поруч із кавʼярнею відомої мережі «Львівська майстерня шоколаду» відреставрують для розширення закладу. З внутрішнього дворика в мансардному поверсі облаштують терасу. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету у вівторок, 15 жовтня.

Йдеться про триповерхову камʼяницю XVII століття, памʼятку архітектури національного значення на вул. Сербській, 5, яку в останні роки використовували як житловий будинок. Фасад будівлі планують відреставрувати з обох сторін будівлі й облаштувати зі сторони двору терасу на мансардному поверсі.

«Як можна побачити з фото, цей будинок потребує термінового втручання і реставрації», – наголосив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Фасад будинку зі сторони внутрішнього дворика

Реставрацію буде виконувати ТзОВ «Львівська майстерня шоколаду», чия кавʼярня розташована в сусідній камʼяниці на вул. Сербській, 3 і працюз з 2009 року. Компанія входить до «Холдингу Емоцій !Fest» та має мережу однойменних кавʼярень по всій Україні.

Камʼяниця на вул. Сербській, 5 ще називають Коломийською або Живертівською. У 1712 році тут був двоповерховий будинок, партер якого використовували як шинок, а в подвірʼї була броварня. У другій половині ХІХ ст. новий власник камʼяниці Якоб Венцель реконструював фасади та замостив внутрішнє подвірʼя, а також змінив конструкції даху. Зараз будинок є памʼяткою архітектури національного значення.